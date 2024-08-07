Aydın, Muğla ve Balıkesir\'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

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Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Germencik Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki zeytinlik ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

MUĞLA'DA BÜYÜK YANGIN

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN ELEKTRİK DİREKLERİNE SIÇRADI

Balıkesir Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangına müdahale sürüyor. Otluk alanda ilerleyen yangın sonucu tahta elektrik ve telefon direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ayrıca 2 uçak ve 1 helikopterin de havadan yangına müdahaleye başladığı bildirildi.

İşte Aydın'daki yangından fotoğraflar: