Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı - Son Dakika
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Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı. Muğla'nın Milas ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

07.08.2024 16:07  Güncelleme: 17:49
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Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Germencik Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki zeytinlik ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

MUĞLA'DA BÜYÜK YANGIN

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.

Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

BALIKESİR'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN ELEKTRİK DİREKLERİNE SIÇRADI

Balıkesir Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangına müdahale sürüyor. Otluk alanda ilerleyen yangın sonucu tahta elektrik ve telefon direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ayrıca 2 uçak ve 1 helikopterin de havadan yangına müdahaleye başladığı bildirildi.

İşte Aydın'daki yangından fotoğraflar:

Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Aydın'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Aydın, Muğla ve Balıkesir\'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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