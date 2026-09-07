Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Törenlerle Kutlandı

Aydın\'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Törenlerle Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenlerle kutlandı. Valilik önündeki çelenk sunumunun ardından Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden törende Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın direniş ruhunu vurguladı ve iki kez işgal edilmesine rağmen teslim olmayan tek il olduğunu belirtti. Tören, halk oyunları gösterileri ve şehitliklere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende Vali Osman Varol, Garnizon Komutanlığı adına İstihkam Okul ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden törende 3 pare top atışı yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, buradaki konuşmasında 7 Eylül'ün Aydın'ın direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının sembolü olduğunu vurguladı.

Çerçioğlu, "Bizler Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi canını bu topraklara siper eden kahraman efelerin başı dik evlatları ve torunlarıyız. Aydın iki kez işgal edilmesine rağmen özgürlüğüne kavuşan, teslim olmayan tek ildir. 7 Eylül, bu aziz kentin direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince hediyeleri takdim edildi.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Tören, Eylül, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul’a gidip raporu alacağım KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

13:57
Fenerbahçe’de derbi sonrası acil zirve Aziz Yıldırım düğmeye bastı
Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:26
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 14:11:36. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement