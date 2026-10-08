Aydın İncirliova'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

Aydın İncirliova'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İncirliova'da tartışma kavgaya dönüşünce bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Aydın Şehir Hastanesinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan şüpheli S.S. adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Emel Bozkuş (40), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.S. (45) adliyeye sevk edildi.
Olay
Hürriyet Mahallesi'nde dün S.S. ve birlikte yaşadığı Emel Bozkuş arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.S. pompalı tüfekle kadına ateş etmişti.
Ağır yaralanan kadın Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmış, olay yerinden kaçan şüpheli düzenlenen operasyonla Gerenkova Mahallesi'nde yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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