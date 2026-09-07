Aydın Karpuzlu'da taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada V.G. yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Olay, Tekeler Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Tekeler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan V.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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