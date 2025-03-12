Aydın Memecik Zeytini AB'den Tescil Aldı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aydın Memecik Zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31'inci ürünümüz oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ege Bölgesi'nin en yaygın zeytin çeşitlerinden biri olan Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillendiğini duyurdu.

Yumaklı, paylaşımında "Anadolu'muzun eşsiz lezzetleri ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Aydın Memecik Zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31'inci ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.