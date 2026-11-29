Aydın Nazilli'de motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2 yaralıdan biri ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, diğer yaralı tedavinin ardından taburcu edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
A.T. (46) idaresindeki 09 AHP 185 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunda E.O.'nun (17) kullandığı 09 AOK 869 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.A. (18) yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan H.A., buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
E.O. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, otomobil sürücüsü A.T.'nin ifadesine başvurdu.
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