Aydın Türkiye'ye İade Edildi

Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Gürcistan'da 2023'te yakalanarak tutuklanan Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın, Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği bildirildi.