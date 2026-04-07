Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kitap Okuma ve Ramazan Yarışmalarının Ödül Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleşti

07.04.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrat Vakfı ve ULUED iş birliğiyle düzenlenen kitap okuma yarışması ve Ramazan temalı etkinliğin ödül töreni Erzurum'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya 492 bin 375 kişi başvururken, dereceye girenlere toplamda 5 milyon TL'lik ödül havuzu sunuldu.

Hayrat Vakfı, Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 4'üncü Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması ile Genç Hayrat'ın 'Ramazan Seninle Güzel' yarışmasının Erzurum ödül töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. '7 Kıta 27 Dilde' sloganıyla dünya çapında yapılan ve bu yıl 'Peygambere İman' temasını işleyen organizasyona, Erzurumlu öğrenciler ve kitapseverler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, öğrencilerin erken yaşta okuma alışkanlığı edinmesi teşvik edilirken, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşması hedeflendi. 'Kaybedeni olmayan yarışma' anlayışıyla düzenlenen organizasyona dünya genelinde 492 bin 375 kişi başvurdu. Türkiye genelinde 5 milyon TL'lik ödül havuzu oluşturuldu; kategorilerde birincilere 20 bin TL, ikincilere 15 bin TL, üçüncülere 10 bin TL, dördüncü ve beşincilere 5 bin TL verildi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programa, AK Parti İl Başkan Vekili Celal Çelik, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çelik, gençlere bol kitap okuma, sabah namazından sonra uyumama ve namazı terk etmeme tavsiyelerinde bulundu. Çapçı, ilim ve ahlakın birlikte olması gerektiğini vurgulayarak, gençlerin iyi yetişmesinin toplumun geleceği için önemli olduğunu belirtti. Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, öğrencilerin akademik başarı yanında güçlü kimlikle yetişmesini hedeflediklerini ifade etti. Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, toplum inşasında kitap ve öğretmenin rolüne dikkat çekti.

Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı Yusuf Irmak, manevi savunmanın kitap temelli olduğunu vurguladı. Hayrat Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Emre Ayyıldız, vakfın milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını söyledi. Törende, Erzurum'da dereceye giren 253 yarışmacıya 200 bin TL'lik ödül dağıtıldı; il birincilerine 3 bin TL, ikincilere 2 bin TL, üçüncülere 1000 TL verildi. 'Kültürel Mirasın İzinde' kategorisinde lise öğrencilerine birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül takdim edildi. 'Ramazan Seninle Güzel' yarışmasında, manevi görevleri tamamlayan öğrencilere spor çantaları hediye edildi ve Türkiye genelinde çekilişle teknolojik ödüller verildi. Dereceye girenlere kitap setleri, sertifikalar ve madalyalar da dağıtıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:27:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kitap Okuma ve Ramazan Yarışmalarının Ödül Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.