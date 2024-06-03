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DÜZCE'nin Aydınpınar köyünde yer alan ve arka arkaya dökülen şelalelerden oluşan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, hafta sonu 10 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, her mevsim doğaseverler tarafından ilgi görüyor. İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla da tercih edilen tabiat parkı, arka arkaya dökülen 5 şelaleden oluşuyor. Yürüyüş parkurlarına da sahip olan tabiat parkını, hafta sonu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü verilerine göre 10 bin kişi ziyaret etti. Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında çeşitli doğa aktiviteleri yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı ziyaretçiler de mangal yaparak doğanın tadını çıkardı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,