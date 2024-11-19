Ayvacık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Ayvacık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvacık\'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı, işlemler sürüyor.

19.11.2024 08:16
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İlçede Ayvacık Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timince Afganistan uyruklu 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timince de aynı ülke vatandaşı 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvacık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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