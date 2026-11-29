(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çevreci Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı için Marmaris'e gitti. Üye belediyelerin temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, çevrenin korunması, sürdürülebilir kent politikaları ve yerel yönetimlerin çevre alanındaki çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, doğal kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir kentler bırakılması konusunda belediyeler arasındaki iş birliğinin önemine değinildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, alınan kararların birliğe ve tüm üye belediyelere hayırlı olmasını dileyerek, "Doğamızı korumak, sürdürülebilir politikalar üretmek ve gelecek nesillere yaşanabilir kentler bırakmak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.