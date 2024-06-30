Ayvalık'ta sazlık yangını: 10 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Ayvalık'ta sazlık yangını: 10 hektar alan zarar gördü

Ayvalık\'ta sazlık yangını: 10 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'ndeki Madra Çayı kenarında çıkan sazlık yangını, itfaiye, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle 3,5 saatte söndürüldü. Yangında 10 hektar alan zarar gördü.

30.06.2024 19:04
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'ndeki Madra Çayı kenarında, sazlık yangını çıktı. Alevler itfaiye, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle 3,5 saatte söndürülürken 10 hektar alan zarar gördü.

Altınova Mahallesi, Madra Çayı kenarındaki sazlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çanakkale - İzmir kara yolu kenarından başladığı değerlendirilen yangında, alevler saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Ekili araziler ve zeytinlik alanlara doğru ilerleyen alevlere Balıkesir ve İzmir itfaiye ekipleri Edremit Orman İşletme Müdürlüğü arasözleri, Balıkesir'in Ayvalık ve İzmir'in Dikili ilçesi belediyesi ile bölgede faaliyet gösteren özel firmalara ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Alevler tarım arazilerine sıçramadan 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk belirlemelere göre 10 hektar alan yangından zarar gördü.

Kaynak: DHA

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