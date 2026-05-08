Ayvalık'ta Yelkenliye Uyuşturucu Baskını
Ayvalık'ta Yelkenliye Uyuşturucu Baskını

08.05.2026 10:49
Ayvalık'ta yelkenli bir teknede 158.664 kg esrar bulundu, 8 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir yelkenli tekneye, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarının desteğiyle Ayvalık ilçesi Altınoluk açıklarında önceki gün operasyon düzenlendi. Balıkesir polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramada teknede, 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. 8 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

