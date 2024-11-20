Azerbaycan, Fransa'nın COP29 Eleştirisine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Azerbaycan, Fransa'nın COP29 Eleştirisine Tepki Gösterdi

Azerbaycan, Fransa'nın COP29 boykot çağrısını kabul edilemez buldu ve büyükelçisini çağırdı.

20.11.2024 16:16
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Azerbaycan, Fransız yetkililerin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansının (COP29) Bakü'de düzenlenmesini hedef alan eylem ve açıklamaları nedeniyle bu ülkenin Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Bakü'nün COP29'a ev sahipliğini haksızca eleştirerek boykot çağrıları yapmasının kabul edilemez olduğunun Büyükelçi Buayon'a iletildiği belirtildi.

Büyükelçi Buayon'a ayrıca, " Ermenistan'ı geniş çapta silahlandıran, militarizmi ve intikamcılığı teşvik eden Fransa'nın eylemlerinin barış sürecine darbe vurduğunun" iletildiği kaydedilen açıklamada, Fransa'dan Azerbaycan'ı hedef alan ve barış sürecini tehlikeye sokan adımlara son verilmesi talep edildiği bildirildi.

Dün de Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi, Azerbaycanlı yetkililerin COP29'da kullandığı ifadeler nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

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