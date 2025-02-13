Aziziye Camisi İmarı Tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Beşiktaş'taki Aziziye Camisi'nin temelinin bulunduğu bölgeyle ilgili imar planı tartışıldı.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'ndeki 684 ada 5 parsele ilişkin 20 Mayıs 2024 onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) değişikliği itirazının reddi görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bölgede Aziziye Camisi'nin ihya edilmesine ilişkin bir kurul kararı olduğunu söyledi.

Bu kurul kararına rağmen İBB'nin bir ısrarı olduğunu ve bugün bu ısrarın karara dönüştüğünü dile getiren Türkyılmaz, "İBB'nin tarihi mirasa bakış açısını göstermesi açısından bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yanda Sultanahmet'te hipodrom yapma, hipodromu tekrar ihya etmeye niyetlenirken, diğer yandan Osmanlı'nın mirası olan Aziziye Camisi'nin ihyası, bu kararla açıkça hukuk kararlarına, yargı kararlarına ve kurul kararlarına rağmen engellenmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, Osmanlı'nın büyük mimarlarından Sarkis Balyan tarafından inşa edilmeye başlanan ve duvarları 7 metreye kadar yüksekliğe ulaşan Aziziye Camisi'nin, Sultan Abdülaziz'in tahttan ani şekilde indirilmesiyle yarım kaldığını anlattı.

Caminin hikayesinin burada bitmediğini kaydeden Türkyılmaz, "1970'li yıllarda Gezi Parkı'na dikilmek istenen İsmet İnönü heykeli, halkın tepkisi nedeniyle Aziziye Camisi'nin inşaat alanı dümdüz edilerek oraya dikilmiştir. Yıllar boyunca unutturulmaya çalışılan bu cami, 2019 yılında İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş, 2022 yılında ise Koruma Yüksek Kurulu caminin yalnızca 684 ada 5 parselde yeniden ihya edilebileceğini karara bağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, "Ancak İBB bu hukuki süreci yok sayarak caminin ihyasını engellemekte, alanda dini tesis kurulmasını geciktirmekte ve mahkeme kararlarına rağmen başka projeleri gündeme getirmektedir. Sultanahmet'teki Bizans hipodromuna kıymet veren İBB yönetiminden neden Osmanlı'nın mirası olan Aziziye Camisi'nin ihyasında aynı bilinci ve duyarlılığı göstermediğini merak ediyoruz." diye konuştu.

"Heykelin de ikinci derecede eski eser olarak tescil edilmesi kurul tarafından yapılmış???????"

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanvekili Sebahattin Öztürk, bu bölgenin de, bu parselin de yer aldığı kendi bölge planlarının, Kültür Varlıkları Kurulu tarafından reddedildiğini söyledi.

Yüksek kurula itiraz ettiklerini ve oradan da "ret" geldiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bölgenin şu anda bölge planı yok. Süreç daha halen devam ediyor. Aslında bu parsel bazında gelen bir karardı. Biz geçen Meclisimizde bu parseli değerlendirdiğimiz zaman yüksek kurul kararı yoktu. Yüksek kurul kararından sonra bir askıya itiraz halen devam ediyor. Koruma Bölge Kurulu 5 Ocak 2010 tarih 4213 sayılı kararda, mevcut parkın içinde bulunan İnönü heykelinin aynen korunmasına karar verdi. Aziziye Camisi'nin olduğu yerde İnönü heykeli var. Bu heykelin de ikinci derecede eski eser olarak tescil edilmesi kurul tarafından yapılmış. Bu süreçlerden sonra da Aziziye Camisi'nin aslında bölgede ihyasının yapılmasıyla ilgili olarak da bir karar var. Bölgede ihya edilmesine yeteri kadar bir yer bulunmadığı için İnönü heykelinin olduğu yere ihya kararı var. Bölge planı çalışmaları devam ediyor, kurul süreçleri devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Tahsis kararı

Mecliste ayrıca tahsis kararları da görüşüldü.

Bu kapsamda, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlara ekonomik gıda, temizlik ve giyim gibi ekonomik hizmetler sunulabilecek "Belediye Gıda Tanzim Noktası" binasının yapımı için mülkiyeti İBB'ye ait alanın, araçların daha rahat giriş çıkış ve parklanma yapabileceği bir şekilde düzenlenmesi için ilçe belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.