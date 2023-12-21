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Baba, izinsiz eşya satan oğlunu şikayet etti - Son Dakika
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Baba, izinsiz eşya satan oğlunu şikayet etti

Bursa'da bir baba, evindeki eşyaların izinsiz olarak satıldığını fark ederek oğlunu polise şikayet etti. Olayın ardından oğlu gözaltına alındı.

Baba, izinsiz eşya satan oğlunu şikayet etti
21.12.2023 - 15:35,
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BURSA'da babası Halit Ö.'ye (74) ait dairedeki eşyaları izinsiz satan Ali Ö. (46), şikayet sonrası gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Halit Ö., eşyalı olan ancak kullanmadığı dairesini havalandırmak için siteye geldi. Sitedeki dairesinin kapısını açtığında, evdeki koltuk takımı, halı, televizyon ve beyaz eşyaların yerinde olmadığını gören Halit Ö., oğlu Ali Ö.'nün evde olduğunu fark etti. Oğlunun eşyaları sattığını söylemesi üzerine baba, polise şikayette bulundu. Ali Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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