Baba-kız aynı hastanede görev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baba-kız aynı hastanede görev aldı

Geniş Video İzle

Uzm. Dr. Şinasi Kılıç, kızı Dr. Övgü Kılıç ile aynı hastanede çalışmaya başladı. Mutluluklarını paylaştılar.

20.09.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'deki Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde çalışan ve mesleğinde 31'inci yılında olan Uzm. Dr. Şinasi Kılıç (54), bir hafta önce mecburi hizmet kurasını çeken kızı Dr. Övgü Kılıç (24) ile aynı hastanede görev yapmaya başladı. 2002 yılından bu yana bu hastanede çalıştığını söyleyen Kılıç, "Kızım o zaman 2 yaşındaydı. Geldiğimiz süreçte aynı hastanede birlikte mesai yaptığım mesai arkadaşım oldu. Bunu yaşamak değişik bir duygu. Gurur, mutluluk ve sevinç var" dedi.

Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi'nden geçen temmuz ayında mezun olan Dr. Övgü Kılıç, Sağlık Bakanlığı'nın sistem üzerinden gerçekleştirdiği kura çekilişi ile babası Uzm. Dr. Şinasi Kılıç'ın 22 yıldır görev yaptığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. 1993 yılında tıp fakültesinden mezun olduğunu anlatan Uzm. Dr. Şinasi Kılıç, "Bu hastanenin açıldığı 2002 yılından beri buradayım. Kızım o zaman iki yaşındaydı. Geldiğimiz süreçte aynı hastanede birlikte mesai yapan mesai arkadaşım oldu. Bunu yaşamak değişik bir duygu. Gurur, mutluluk ve sevinç var" ifadelerini kullandı.

Kızının doktor olması için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını söyleyen Dr. Kılıç, "Tıp fakültesi kızımın kendi tercihi. Kendi istediği için tıp fakültesine girdi. Aynı hastanede çalışıyoruz. Buraya atanması da tamamen şans. Mecburi hizmet kurasında ilk tercihi yazmıştı, kurada çıktı. Kızımla birlikte çalışmak tarifi güç, güzel bir duygu" diye konuştu.

'GÖNLÜMDE KADIN DOĞUM YATIYOR'

Babasıyla çalışmanın büyük mutluluk verdiğini belirten Dr. Övgü Kılıç da henüz branş seçmediğini ancak gönlünden babası gibi bir kadın doğum uzmanı olmanın geçtiğini söyledi. Dr. Kılıç, "6 yıl süren bir eğitimin sonunda mezun olup işe başlamak güzel bir duygu. Daha yeni mezun olduğum için branş seçmedim. Sınav sonucuna göre branş tercihi yapacağım. Ona göre karar vereceğim. Babamın yolundan gitme planım var. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama gönlümde kadın doğum yatıyor" dedi.

'İSTEYEREK DOKTOR OLDUM'

Sağlıkçı bir ailede büyüdüğünü ifade eden Dr. Kılıç, "Annem çok uzun süre ameliyathane hemşireliği yaptı. Şimdi de bir devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Küçüklüğümden beri annem ve babam nedeniyle sağlıkçı bir ailenin kızı olarak büyüdüğüm için çevremdeki sohbetler sağlıkla ilgiliydi. Ben de isteyerek doktor oldum. Küçükken annemle babamın sohbetleri genelde günlük vakalar üzerine olurdu. Ben de kulak kabartırdım ve hiç garip gelmezdi. Arkadaşlarıma değişik gelirdi. Buna alışarak büyüdüğüm için bu işi sevdim" diye konuştu.

Baba-kız aynı hastanede görev aldı
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-kız aynı hastanede görev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Baba-kız aynı hastanede görev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement