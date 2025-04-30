Baba Mudellel'in Acı Veda Anları - Son Dakika
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Baba Mudellel'in Acı Veda Anları

Filistinli baba, Gazze'deki saldırılarda kaybettiği çocuklarına duygusal bir veda gerçekleştirdi.

30.04.2025 18:04
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Filistinli Abdulkuddus el-Mudellel'in, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda ölen kefenlere sarılı iki çocuğuna vedası yürekleri dağladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Filistinli baba Mudellel'in çocukları Yusuf ve Meysera'ya veda ederken kederli bir ses tonuyla, "Onlara ancak cennette serçe olmak yaraşır." dediği görüldü.

Gazze Şeridi sakinlerinin, devam eden soykırım, abluka ve aç bırakma politikaları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını söyleyen Mudellel, "Yazık değil mi bu insanlara ki böyle acılar yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Oğlu Yusuf'un gözlüğünü takarak, doktor olduğunu söylediği anısını anlatan Filistinli baba, hastanede bulunanlardan Yusuf'un yüzündeki gözlükleri çıkarmamalarını istedi.

Bir başka kameraman tarafından paylaşılan videoda Mudellel, "Yusuf okulundaki en iyi ve seçkin bir öğrenciydi. Ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) öğrencilerinin resmi sözcüsüydü." ifadelerini kullandı.

Yusuf'un okulunda radyo programı sorumlusu olduğunu söyleyen Mudellel, "Herkes onun yaşından daha olgun oluşuna tanıklık etmiş oldu." diye konuştu.

Mudellel, Yusuf'la son konuşmasını hatırlayarak, ona seyahat etme niyetini söylediğinde kendisine "Hepiniz gidin. Bir ağacın altında bir taş kalmışsa, ona otururum." dediğini kaydetti.

Hüzünle "Miso" diye çağırdığı oğlu Meysera'ya veda ederken, "30 ya da 40 yaşına kadar yaşasaydı da benim gözünde çocuk kalacaktı." dedi.

İsrail ordusu, dün Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesindeki İstable Caddesi'nde yerinden edilen kişilerin sığındığı çadırlarını bombalamış, aralarında söz konusu iki kardeşin de bulunduğu 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baba Mudellel'in Acı Veda Anları - Son Dakika

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