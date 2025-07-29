Baba Oğlunu Öldürüp Diğerini Yaraladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 gün önce av tüfeğiyle ateş ettiği oğullarından birini öldürüp diğerini ağır yaralayan baba tutuklandı.

Gölbaşı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da oğullarından Nihat'ı (42) öldürüp, Mesut K'yi (34) ağır yaralayan Erol K'nin (69) Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kavga anına ilişkin kamera kaydına ulaşıldı. Bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Nihat ve Mesut K. ile babalarının kavga etmesi, kavganın ardından zanlının çocuklarına tüfekle ateş etmesi yer aldı.

Kayıtta Erol K'nin, yerde yaralı yatan oğullarını tekmelediği, çevredeki vatandaşların da zanlıyı uzaklaştırıp yaralıları hafif ticari araca taşıdığı görüldü.

Gölbaşı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle oğullarından Nihat K'yi öldürüp Mesut K'yi ağır yaralayan Erol K, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.