Baba-Oğul Cinayeti: 4 Tutuklama

1)YANAN KAMYONETTE CESETLERİ BULUNAN BABA- OĞUL SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı, kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedeninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. ve A.M.İ. ile ismi öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 2'si adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,

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2) 9 YIL ÖNCE ÖLEN ARDA'NIN ÜVEY BABASI İLE ÖZ ANNESİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI; İTİRAF ETTİLER

İSTANBUL'da 2016 yılında hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara normal olarak geçen 9 yaşındaki Arda Karaman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan üvey baba Hüseyin Çavdar ile öz anne Fatma Çavdar tutuklandı. Hüseyin Çavdar, Arda Karaman'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Ispartalı Fatma Çavdar'ın önceki eşinden olan epilepsi hastası oğlu Arda Karaman, İstanbul'da yaşadıkları dönemde, 2016 yılında hayatını kaybetti. O dönem Hüseyin Çavdar ile evli olan Fatma Çavdar'ın oğlunun ölümü kayıtlara normal olarak geçti. Hüseyin ve Fatma Çavdar çifti bir süre sonra Isparta'ya dönerek burada yaşamaya başladı.

Çavdar çifti bu yıl mayıs ayında, Isparta'dan kaybolan başka bir kişinin bulunması için televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Burada diğer kayıp vakası araştırılırken, programa katılan Arda Karaman'ın öz babaannesi, torununun öldürüldüğü iddiasını ortaya attı. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çavdar çifti geçen 20 Mayıs'ta Isparta'da gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Çavdar, bu sabah sevk edildiği mahkemece 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hüseyin Çavdar'ın ilk ifadesinde Arda Karaman'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Fatma Çavdar ise dün öğleden sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatma Çavdar da 'Suça yardım ve yataklıktan' çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.