Babacan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Babacan'dan İsrail'e Sert Tepki

13.06.2025 14:51
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bu saldırıları, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak görüyor ve şiddetle kınadığımızı burada bir kez daha söylemek istiyorum. Tüm tarafları, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve çatışmayı derinleştirecek veya bölgeye yayacak adımlardan kaçınmaya çağırıyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Babacan, bölgedeki savaş riskine işaret ederek, şunları söyledi:

"İsrail'in gece boyunca İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan barış ve istikrar umutlarını bir kez daha büyük bir tehdit altına soktu. Bu saldırıları, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak görüyor ve şiddetle kınadığımızı burada bir kez daha söylemek istiyorum. Tüm tarafları, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve çatışmayı derinleştirecek veya bölgeye yayacak adımlardan kaçınmaya çağırıyorum. Bölgede çatışmaların tırmanması hiçbir tarafın çıkarına olmayacak, milyonlarca masum insanın hayatını tehlikeye atacak ve zaten ağır bedeller ödeyen Ortadoğu toplumlarını daha büyük felaketlere sürükleyecektir. Buradan özellikle Amerika ve İran'a çağrım, yapılması planlanan nükleer müzakereleri sürdürmeleridir. Her iki ülkeyi de bu kritik meseleyi diplomasi masasında çözmeye davet ediyorum. Nükleer anlaşmazlıkların çözümü, ancak diyalog ve karşılıklı güvenle mümkündür.

Taraflar, bu müzakereleri bir fırsat olarak değerlendirmeli ve gerilimi düşürecek adımları derhal atmalıdır. Uluslararası kurumları, özellikle Birleşmiş Milletleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını da Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlama görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum. İsrail'in bu şımarıklığına, hoyratlığına hep beraber dur demeye çağırıyorum. Bizler, bu coğrafyada daha fazla kan dökülmesini değil, diyalog ve uzlaşının hakim olmasını istiyoruz. Orta Doğu'nun geleceği savaşla değil, ancak barış ve iş birliğiyle inşa edilebilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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