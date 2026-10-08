Babaeski'de su verimliliği eğitimi, Kırklareli'de acil sağlık toplantısı düzenlendi

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik personeli, ilçedeki ilkokul öğrencilerine su verimliliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında eğitim verdi.

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen programda, öğrencilere su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile balık tüketiminin faydaları anlatıldı.

Gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarının da yapıldığı etkinlikte, öğrencilerin soruları yanıtlandı ve günlük yaşamda uygulanabilecek bilgiler paylaşıldı.

Acil sağlık hizmetleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve birimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok başkanlığında düzenlenen toplantıya sağlık çalışanları katıldı.

Toplantıda, acil çağrıların karşılanma süreleri, vakalara müdahale ve sevk süreçleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin sahadaki operasyonel verimliliği ele alındı. Vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Derdiyok, acil sağlık hizmetlerinde zaman yönetiminin ve kurum içi iletişimin kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, personelin sahadaki ve komuta merkezindeki uyumlu çalışmasının hizmet kalitesine doğrudan yansıdığını vurguladı.