Babaeski\'de Tarımda Dijitalleşme Eğitimi Verildi

Babaeski'de Tarımda Dijitalleşme Teknik Destek Programı kapsamında çiftçilere eğitim verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Babaeski Ziraat Odası Başkanlığınca yürütülen destek programı kapsamında, çiftçilere yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumları tanıtıldı.

Eğitime, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tohum firması yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Yol yapım çalışması

Alpullu beldesinde yol yapım ve onarım çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahallede yürüttüğü çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Ceylan, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata" Projesi

Kırklareli'nde "Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata" Projesi başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırklareli Kanser Savaş Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine kanser hakkında bilgi verildi.

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Uzman Dr. Aylin Asa Afyoncu, öğrenci ve öğretmenlere kanserin erken teşhisi ve kanser tedavisi konusunda bilgilendirdi.

Arı yetiştiriciliği kursu açılacak

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı yetiştiriciliği kursu açılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenecek kurs için kayıtların başladığı bildirildi.

Kursun 4 hafta süreceği belirtilen açıklamada, kursu başarıyla tamamlayan arı üreticilerine sertifika verileceği kaydedildi.

Eğitim süreci değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim süreci değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında müdürlükte düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları Ali Ergin ve Kerim Sanık, şube müdürü Neslihan Küçük Doğan ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı değerlendirilerek, okulların fiziki durumu, öğrenci taşıma ve yemek işleri, okullarda yapılacak iş ve işlemler, destekleme ve yetiştirme kursları, kurs verimliliği, sportif ve sanatsal faaliyetler, inşaat ve onarımlar, ücretsiz ders kitapları dağıtımı, sınıf annesi uygulaması görüşüldü.