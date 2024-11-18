Babanın Tehdit Gözaltına Alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan babaya ilişkin İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, babanın gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada, bir babanın boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği görüntüler büyük tepki topladı. Burdur'da bulunan kadın, İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini görüntülü arayıp tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle, savcılığa başvurdu.

Görüntülerin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken İzmir Valiliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen şahsın gözaltına alındığı, 3 ve 7 yaşlarındaki çocukların devlet korumasına verildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşini görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır.Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."