BAE’de Cinayet Zanlıları Açıklandı - Son Dakika
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BAE’de Cinayet Zanlıları Açıklandı

BAE, Moldova vatandaşı Rabbi Zvi Kogan'ın katilleri olduğu belirlenen 3 Özbek zanlıyı açıkladı.

25.11.2024 17:16
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede öldürülen Moldova uyruklu İsrailli Haham Zvi Kogan'ın katil zanlısı 3 kişinin kimliğini paylaştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, "Yetkili güvenlik makamları, Moldova vatandaşı Zvi Kogan'a yönelik cinayeti işlemekten gözaltına alınan 3 zanlı hakkında, soruşturmanın tamamlanması için Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmeye hazırlık amacıyla ön soruşturma başlattı." ifadesine yer verildi.

Yetkililer, cinayetin Olimbi Tohiroviç (28), Mahmud John Abdurrahim (28) ve Azizi Kamilovich (33) adındaki Özbek uyruklu kişilerce işlendiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığından dün sabah yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" istenmişti.

Kaynak: AA

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