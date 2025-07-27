BAE'den Gazze'ye Su Hattı Projesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesine ulaşacak su hattı inşa edeceği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın orduya dayandırdığı haberinde, İsrail'in onayıyla Mısır'dan el-Mevasi bölgesine inşa edilecek su hattının 600 bin Filistinliye hizmet vereceği öne sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin talimatları doğrultusunda ordunun BAE'ye Mısır'dan Gazze Şeridi'ne bir su hattı bağlama girişimini ilerletme yetkisi verdiği kaydedildi.

BAE'nin Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan güvenlik kontrollerinin ardından yürütülecek proje için ekipmanları bugün itibariyle bölgeye getirmeye başladığı belirtildi.

Su hattının kurulması için çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı ve birkaç hafta süreceği aktarıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.