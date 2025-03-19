BAE'den İsrail'e Gazze Uyarısı

ABU DABİ, 18 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivillere ve yerleşim bölgelerine yönelik devam eden hava saldırılarının bölgede daha geniş çaplı istikrarsızlığa yol açabileceğini ve şiddeti tırmandırma riski taşıdığını söyledi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın salı günü bildirdiğine göre bakanlık, daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesinin ve Gazze'deki insani koşulların kötüleşmesinin önlenmesi, sivilleri etkileyen cezalandırma amaçlı eylemlerin durdurulması ve gerginliğin artırılmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası topluma "ateşkesin yenilenmesi" ve Gazze'ye yeniden elektrik verilmesi, sınır kapılarının yeniden açılması ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sürekli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına yönelik girişimde bulunma çağrısı da yapıldı.

Açıklamada barışçıl bir çözüme ulaşılması ve sivillerin korunmasının sağlanması amacıyla BAE'nin küresel çabaları destekleme taahhüdü yinelendi.

Bakanlığın açıklaması, İsrail'in salı günü erken saatlerde Gazze'de 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan büyük çaplı hava saldırılarının ardından yapıldı. İsrail'in saldırıları, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmiş olan zaten kırılgan durumdaki ateşkesin daha da zarar görmesine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu günün ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarını artıracağını ve "bundan böyle (Gazze'de ateşkesle ilgili) müzakerelerin sadece ateş altında yapılacağını" söyledi.