BAE Hava Sahası Yeniden Açıldı - Son Dakika
BAE Hava Sahası Yeniden Açıldı

17.03.2026 05:41
BAE, geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını ve hava trafiğinin normale döndüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GCAA), yaklaşık iki saat süren geçici ve ihtiyati askıya almanın ardından ülke hava sahasında hava trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.

GCAA, "Durumun istikrara kavuşması ve geçici tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava sahası normale döndü" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın operasyonel ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirilmesi ve ilgili yetkililerle koordinasyon sonucu alındığı belirtildi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE, kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Güncel BAE Hava Sahası Yeniden Açıldı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 06:24:11. #7.12#
SON DAKİKA: BAE Hava Sahası Yeniden Açıldı - Son Dakika
