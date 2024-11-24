BAE ve Endonezya'dan İşbirliği Anlaşmaları

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Endonezya arasında kamu ve özel sektörde işbirliği alanını genişletmek için bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imza altına alındı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun ülkeyi ziyareti kapsamında başkent Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda tören düzenlendi.

BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed El-Merzui ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, iki ülke arasında kamu ve özel sektörde işbirliği alanlarını genişletmek amacıyla bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşmalar, teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık, kültür ve turizm, madencilik ve altyapının yanı sıra yatırım, uluslararası denizcilik, hükümetlerin geliştirilmesi ve modernizasyonu alanlarında yapıldı.

İmza törenine, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Endonezyalı mevkidaşı Subianto da katıldı.

Subianto'nun ziyareti kapsamında ayrıca iki lider bir araya geldi.

Al Nahyan, Subianto'nun göreve geldikten sonra ilk olarak ülkesini ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "ilişkileri iki ülke ve halkların maslahatı için daha ileriye taşımak adına işbirliğini geliştirmeyi" ele aldıklarını belirtti.

Al Nahyan, iki ülke arasında güçlü ve köklü ilişkiler bulunduğunu, son yıllarda özellikle kalkınma alanında büyük gelişmelere tanık olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacminin geçen yıl 2022'ye göre yüzde 12 artarak 4,6 milyar dolara ulaştığını belirten Al Nahyan, BAE ile Endonezya'nın, aralarındaki ticaret hacmini kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması hedefleri kapsamında 10 milyar dolara çıkarma yolunda ilerlediğini bildirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Subianto da imzalanan anlaşmalardan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ortak işbirliği umutlarının geliştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Görüşmede, iki ülke liderinin, bölgesel, uluslararası ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldığı bilgisi verildi.