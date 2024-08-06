BAE ve Fransa liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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BAE ve Fransa liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle Orta Doğu'da yaşananları ele aldı. Görüşmede, bölgedeki gerginlikler, Gazze Şeridi'ndeki insani kriz ve barış çabaları konuşuldu.

06.08.2024 08:04
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı nedeniyle İsrail ve İran arasındaki tırmanan gerilim kaynaklı Orta Doğu'da yaşananları görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde, "Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Gazze Şeridi'ndeki insani kriz ve bu konuda yürütülen çabalar" ele alındı.

Al Nahyan ve Macron, "bölgeyi, bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden daha fazla krizden korumak için tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi azaltmaya" çağırdı.

Görüşmede, ayrıca "Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes için çabaların yoğunlaştırılması ve iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı barışa giden açık bir yol bulunması için çalışmanın gereği" de vurgulandı.

Kaynak: AA

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