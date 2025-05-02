BAE ve Rusya'dan Barışçıl Çözüm Vurgusu

ABU DABİ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ülkesinin Rusya- Ukrayna çatışmasına barışçıl bir çözüm bulunmasına verdiği desteği yineledi.

Emirates Haber Ajansı'na göre perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinde iki lider ikili ilişkileri ve stratejik ortaklıkları çerçevesinde işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Muhammed bin Zayid, Moskova'nın önceki arabuluculuk çabalarının başarılı olmasına yönelik sergilediği işbirliğinden dolayı Rusya Devlet Başkanı'na teşekkür etti ve BAE'nin çatışmadaki insani angajmanını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Putin ise, BAE'nin geçen ay Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir değişimindeki başarılı arabuluculuğunu takdir ettiğini ifade ederek BAE'nin insani yardım konusundaki tutarlı ve yapıcı çabalarından övgüyle bahsetti.

BAE, 19 Nisan'da arabuluculuk çabalarının çatışmanın başlamasından bu yana en büyük esir değişimine yol açtığını duyurdu. Söz konusu takas 246 Ukraynalı ve 246 Rus esirin yanı sıra 31 yaralı Ukraynalı ve 15 yaralı Rus askerin ülkelerine geri gönderilmesini içeriyordu ve BAE'nin arabuluculuğuyla birlikte takas edilen esir sayısı toplam 3.771'e ulaşmış oldu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, söz konusu arabuluculuğun BAE'nin çatışma sırasında üstlendiği 14. başarılı arabuluculuk olduğunu ve ülkenin her iki tarafla da kurduğu güçlü bağı yansıttığını kaydetti.