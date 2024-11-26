Baerbock: Hiç kimse yasaların üstünde değil

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." dedi.

Bakan Baerbock, İtalya'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendiren Baerbock, "Yargının bağımsızlığı geçerlidir ve bu davada bu adımı şimdi atmaları için yeterli kanıt olduğu sonucuna varılmıştır. Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." ifadesini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Baerbock, diğer G7 dışişleri bakanlarıyla, farklı uluslararası konuların yanı sıra mahkeme kararıyla ve Netanyahu'nun yurt dışına seyahati sırasında olası tutuklanmasıyla nasıl başa çıkılacağı konusunu tartıştı.