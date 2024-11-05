Bafa Gölü'nde Çevre İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafa Gölü'nde Çevre İncelemesi

Bafa Gölü\'nde Çevre İncelemesi

TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü'ndeki kirlilik ve tarihi eser tahribatı iddialarını inceledi.

05.11.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Muğla ile Aydın sınırındaki Bafa Gölü ve çevresinde çevre kirliliği ve tarihi eserlerin tahrip edildiği iddiaları üzerine incelemelerde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık ve komisyon üyeleri, inceleme programı kapsamında Aydın tarafında Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi sakinleriyle görüştü.

Burada konuşma yapan Karamık, Bafa Gölü ve çevresiyle ilgili kendilerine oldukça kapsamlı bir dilekçe geldiğini, dilekçede gölün kirliliği ve balıkçılığa ilişkin sorunların yer aldığını söyledi.

Bafa Gölü'nün çok önemli olduğunu aktaran Karamık, "Dilekçede özellikle Büyük Menderes'ten gelen suyun hem göl için gerekli olduğundan hem de gölü kirlettiğinden bahsediliyor. Dedik ki biz bir yerinde inceleme yapalım ve uzun yıllardır tarih boyunca süregelen bu sorunların çözümünü hızlandıralım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Karamık ve komisyon üyeleri, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tarihi eserlerin tahrip edildiği iddiası

Daha sonra Didim ilçesindeki bir balık çiftliğini gezen heyet, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kapıkırı Mahallesi'ne geçti.

Heyet üyeleri burada Muğla Valisi İdris Akbıyık ve kurum müdürleri ile Bafa Gölü'nü gezerek bilgi aldı.

Kapıkırı Mahallesi'nde düzenlenen brifingde konuşan Akbıyık, daha önce kurumlarla bölgede bir araya gelerek sorunların çözümü için toplandıklarını söyledi.

Bölgenin birçok bakanlığın alanına girdiğini belirten Akbıyık, "Bakanlıkların burada yaptıkları çalışmalar ve eylem planları var. Burası turizm anlamında, kültür anlamında ender yerlerden birisi. Bafa'nın korunması ülkemiz ve Muğla'mız için büyük önem arz ediyor." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık ise Bafa Gölü ve antik kalıntıların bulunduğu Latmos bölgesindeki sorunlardan bahseden bir dilekçe üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla Muğla'da bulunduklarını kaydetti.

Karamık, komisyona gelen dilekçede sineklerin turizm sezonunda bölgeyi hijyen ve sağlık açısından tehdit ettiği, bölgedeki kültür varlıklarının ve bunlardan özellikle Yediler Manastırı kısmının tahrip edildiği, bu tahribata define avcılığı ve kaçak kazılar yapılmasının da büyük etkisinin olduğu, Bafa Gölü civarındaki tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçlar ve büyükbaş hayvan çiftliklerinin atıklarının göle bırakıldığı, yaz aylarında pamuk tarımının başlangıcından sonuna kadar set çekilerek göle su verilmediği, bu nedenle gölün doğal dengesinin bozulduğu gibi iddiaların yer aldığını dile getirdi.

Bölgedeki zeytinyağı fabrikalarının siyah atık sularının Büyük Menderes Nehri aracılığıyla göle girdiğinin de iddia edildiğini belirten Karamık, Bafa Gölü çevresindeki yerleşim ve tesislerin düzenli bir çöp alanı olmadığından dere yataklarına atılan çöpün yağmur sularıyla yine göle girdiğinin hatırlatıldığını bildirdi.

Konu hakkında alınan bilgiler üzerine mevcut durumun yerinde görülerek bölgede inceleme yapılmasının faydalı olacağının değerlendirildiğini aktaran Karamık, bu kapsamda, doğal güzellikleri, kültür varlıkları ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin güzide illeri olan Aydın ve Muğla'da inceleme yapmak üzere üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Brifingin ardından Vali Akbıyık, komisyon üyeleri ile Kapıkırı Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunları dinledi.

Komisyon üyeleri bölgede bulunan Heraklia Antik Kenti hakkında bilgi aldıktan sonra bir zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

İnceleme, Politika, Güncel, Muğla, Çevre, Yaşam, Tarım, Bafa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafa Gölü'nde Çevre İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bafa Gölü'nde Çevre İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.