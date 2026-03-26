Bafra'da Çölyak Hastaları için Kooperatif Kuruldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Çölyak Hastaları için Kooperatif Kuruldu

Bafra\'da Çölyak Hastaları için Kooperatif Kuruldu
26.03.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Natura Glütensiz Kadın Girişimi, çölyak hastalarına güvenilir gıda sunmayı amaçlıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, çölyak hastalarının sağlıklı, güvenilir ve uygun maliyetli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Bafra Natura Glütensiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi faaliyete geçti.

Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan kooperatif, hem çölyak hastalarının yaşadığı zorluklara çözüm üretmeyi hem de bölgedeki kadın istihdamını desteklemeyi hedefliyor.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, kooperatifin faaliyete başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, çölyak hastalarının yaşadığı finansal ve sosyal mağduriyeti yakından gözlemlediklerini söyledi.

Yürüttükleri çalışma kapsamında özellikle glüten hassasiyeti olan çölyak hastalarının ciddi sorunlar yaşadığını fark ettiklerini anlatan Altınpınar, "Özellikle bir çocuğun kantinden yanlışlıkla aldığı simidi ısırdığında annesine, 'Sizin simit de çok güzelmiş' diye serzenişte bulunması bizleri çok etkiledi. Amacımız, hem temiz içerikli hem de ekonomik olarak ulaşılabilir gıdalar üretmek. Ruhsat ve analiz süreçlerini tamamlayarak en kaliteli ürünlerimizi ortaya çıkardık." dedi.

Projenin sadece istihdam odaklı olmadığını, güçlü bir sosyal içerik taşıdığını vurgulayan Altınpınar, "Projenin fikir annesi, kıymetli eşim Şule Altınpınar'dır. Vakıf personelimizle bu işi koordine ettiler, hanımefendiler bir araya gelerek bu kooperatifi kurdular. Bu kooperatif kimisi için gıdaya ulaşım, kimisi için ekonomik kazanç, kimisi içinse dolmuş parası ifade ediyor. Çok uzak yerlerden iki üç vasıta değiştirerek üretmeye gelen kadınlarımız var. Kaymakamlık ve ilçedeki tüm kurumlarımızla başarıları için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Şule Altınpınar ise projeyi kişisel bir farkındalık sürecinin tetiklediğini belirterek, "Özellikle katkı maddesiz, rafine şekersiz ve sağlıklı yağlardan oluşan ürünlere ulaşmakta çok zorlandım. Bu zorluğu yaşayan başkaları için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu yüzden projeye, hayatına çölyaklı olarak devam eden veya ailesinde çölyaklı bireyler bulunan kişilerle başlamak istedik." diye konuştu.

Üç aylık deneme sürecinde tarifleri, analizleri ve paketleme detaylarını netleştirdiklerine dikkati çeken Altınpınar, sonuçta, herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği hijyenik ve sağlıklı ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Kooperatif başkanı Sevinç Fidan Dinç de annesinin çölyak hastası olduğunu dile getirerek, "Kadın üretimini destekleyen ve sürdürülebilir gelir hedefleyen bir kooperatif kurduk. Kaymakamımız ve eşleri Şule Hanım'ın destekleriyle ilçemizdeki hastaların problemleri ve talepleri dinlendi. Özellikle çocuk çölyaklıların yaşadığı sıkıntılar bu fikrin doğmasını sağladı. Onların sayesinde ilçemizde, bölgemizde, hatta Türkiye çapında üretim yapabileceğimiz bir alanın olması büyük bir destek." diye konuştu.

Dinç, kendisi veya çocuğu çölyaklı 7 kadınla üretime başladıklarını belirterek, "Bu hem biz kadınlar için önemli bir istihdam hem de küçük ilçelerde bu ürünlere ulaşma imkanı olmayan insanlarımız için büyük bir adım. Eskiden teşhis aldığımızda her şeyi internetten sipariş etmek zorundaydık. Maddi ve manevi rahatlama sağlayacak bu projede çalışmak onur verici." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Çölyak Hastaları için Kooperatif Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Devre arası
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 26.03.2026 20:53:56.
SON DAKİKA: Bafra'da Çölyak Hastaları için Kooperatif Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.