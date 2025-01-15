Bafra'da Mezarlık Gelirleri İle İlgili Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da Mezarlık Gelirleri İle İlgili Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı

Bafra\'da Mezarlık Gelirleri İle İlgili Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde belediyeye ait mezarlık gelirlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.01.2025 21:17  Güncelleme: 21:19
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde belediyeye ait mezarlık gelirlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye ait mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş. ve Y.Ş. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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