Bafra Ovası'nda Çeltik Ekimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra Ovası'nda Çeltik Ekimi Başladı

Bafra Ovası\'nda Çeltik Ekimi Başladı

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı. Çeltik Ekim Günü etkinliği düzenlendi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un çeltik üretiminde lider olduğunu belirtti. Samsun'da çeltik için üreticilere 54 milyon 200 bin lira destek ödemesi yapıldı.

13.05.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı.

Çeltik ekiminin başlaması nedeniyle ovada, "Çeltik Ekim Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1 milyon 121 bin dekar alanda toplamda 900 bin ton çeltik üretimi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de Edirne'den sonra en çok çeltik üretimi yapan ilin Samsun olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 rakamlarına göre, Samsun'da toplam 194 bin dekar alanda 157 bin ton çeltik üretimi olduğunu dile getiren Sağlam, "Bafra, Samsun'da tarımın lokomotifi durumunda." dedi.

Samsun'da çeltik için üreticilere ödenen destek miktarının ise 54 milyon 200 bin lira olduğunu vurgulayan Sağlam, "Toplam bitkisel üretimde 2023 yılına baktığımızda, daha fark desteği ile bir kısım ödemelerin alınmamasına rağmen 600 milyon lirayı geçmiş bir ödememiz var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri davul ve zurna eşliğinde çeltik ekimi yaptı. Daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi.

Bafra Ovası'ndaki Çeltik Ekim Günü'ne, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Çeltik, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Ovası'nda Çeltik Ekimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda Çeltik Ekimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement