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Bağcılar Bilim Şenliği Başladı

Bağcılar Bilim Şenliği Başladı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 107 okuldan 7800 katılımcıyla başladı.

09.10.2024 16:33
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BAĞCILAR Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. 4 gün sürecek şenlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri projelerinin sunumlarını yapacak.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği' düzenleniyor. Şenliğe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar da katıldı.

'BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM'

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Bilim Şenliği'nin açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bilim Şenliği'ne 4 gün boyunca 'Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile Fuat Sezgin Bilim Merkezi' ev sahipliği yapacak. Yine, etkinliklerde 35 farklı proje tanıtımı yapılacak ve 4 seminer düzenlenecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 107 okul ve her yaştan ve her kesimden 7 bin 800'e yakın komşumuzun katılım sağlayacağı şenliğimizin ilçemizin bilimsel alandaki çalışmalarına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bilim şenliğimize emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

Konuşmaların ardından davetliler, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin stantlarını ziyaret ederek yaptıkları sunumları izledi. Öğrenciler, hayata geçirdikleri projeleri anlatarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

RENKLİ TASARIMLAR YER ALDI

İlk günden itibaren ilgi gören şenlikte sergilenen projeler arasında 'Ressam robot', 'Yer fıstığından elde edilmiş kafeinsiz kahve üretimi', 'Çevre dostu binalar' gibi çok farklı içerikte renkli tasarımlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika

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