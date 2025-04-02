Bağcılar'da Bekçiye Silahlı Saldırı

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir bekçi ağır yaralandı.

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan bekçi Gölçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.