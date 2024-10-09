Bağcılar'da Okul Çevresine Denetim

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Bağcılar'da okul çevresinde şüpheli kişilere ve araçlara yönelik polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesindeki polis ekipleri, Bağcılar Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde denetim yaptı.

Ekipler, okulun servis araçlarını da durdurarak, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti.

Okul çevrelerinde şüpheli kişilere ve araçlara yönelik söz konusu denetimlerin devam edeceği belirtildi.