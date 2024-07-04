Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, bağımlılıkla mücadele konusunda uzman isimler tarafından 8 başlık üzerinde konuşmalar yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, bağımlılığın dünya genelinde önemli bir sorun olduğunu belirtirken, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ise uyuşturucu kullanımının Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu vurguladı. Çalıştayda ayrıca, bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin, medyanın, dini unsurların, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimin önemi de ele alındı.

04.07.2024 13:11
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Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı" yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin desteğiyle Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yapılan, "Bağımlılığa Dur De, Bağımsızlık Senin Elinde" mottosuyla düzenlenen çalıştayda belirlenen 8 başlık uzman isimlerce konuşuldu.

İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, burada yaptığı konuşmada, bağımlılığın günümüzde tüm dünyayı etkileyen önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Özellikle genç kuşakları esir alan çok boyutlu bir sorun haline dönüşen uyuşturucu ve madde bağımlılığı meselesinin sürekli biçim değiştirdiğini dile getiren Anlar, "Yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerinin getirdiği imkanlar uyuşturucu maddelerin üretimi, temini ve uluslararası boyutta ticareti nispeten kolaylaştırıyor. Dünyanın hemen her ülkesi uyuşturucu sorunuyla daha çok yüzleşiyor, daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyor. Ruh ve beden sağlığında açtığı derin yaralar yanında toplum bünyesinde de tahribatlara neden olan uyuşturucu kullanımına bağlı asayiş sorunları, ekonomik ve sosyal sıkıntıları artıyor." dedi.

Anlar, manevi değerler sayesinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de uyuşturucu kullanımının çok düşük seyrettiğini ifade etti.

Geleceğin teminatı, istikbalin umudu olan çocuk ve gençleri bu tür tehditler karşısında korumanın kamu otoritesinin en öncelikli vazifesi olduğunu kaydeden Anlar, "Şüphesiz uyuşturucuyla mücadele sadece belli birimlerin, güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi değil. Bu konuda devletimizin ve milletimizin el ele vermesi tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Yine uyuşturucu, tütün, alkol gibi zararlı maddelerin neden olduğu bağımlılıkların yanı sıra son yıllarda teknolojik ürünlerin hayatımızda gittikçe daha hızlı dahil olmasıyla ciddi toplumsal sorunlara neden olan davranışsal bağımlılık sorunu da güncel mesele olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, uyuşturucu kullanımının Türkiye'de başta gençler başta olmak üzere toplum açısından büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi.

Türkiye'yi, dünyanın en gelişmiş ülkeler arasına sokma hedefinde herkesin sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Uçgun, "Neslimizi çağın gerekleriyle donatmazsak ve neslimizi her türlü uyuşturucu maddenin ve uyuşturucu durumunun etkisinden kurtarmazsak, neslimiz heba olur ve o zaman da 'Türkiye Yüzyılı' ülkümüzü ve idealimizi, yani yeni yüzyılın dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olması ülküsü ve idealini gerçekleştirebilmemiz zorlaşır." dedi.

Hedefimiz İstanbul'da suç sayısında daha geri sıralarında olan bir ilçe olmak

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de çalıştaya öncülük ettikleri için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bireysel bağımlılıkların toplumsal huzuru doğrudan etkilediğini, aynı zamanda bireyi suça teşvik ettiğini vurgulayan Özdemir, "Toplum huzurunu ve barışını dinamitleyen tüm bağımlılıkların, erkenden farkına varmak ve önleyici çalışmaları kararlılıkla sürdürmek önem kazanmış bulunuyor. Özellikle, sorunu doğru teşhis etmek ve çözümü kararlılıkla uygulamak, bağımlılıkta mücadelenin anahtarı olmaktadır." diye konuştu.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların ülke ve İstanbul genelinde önemli çözüm önerilerinin sunulacağı bir boyuta ulaşmasını arzu ettiğini dile getiren Özdemir, "İlçemiz 2022 yılında suç sayısında 7. sıradaydı. Mücadele vererek geçtiğimiz sene 8. sıraya geriledik, bu sene de 9. sırada yer alıyoruz. Bu anlamda İstanbul geneline vurduğumuzda 20. sıraya gerilemiş durumda gözüküyoruz. Hedefimiz İstanbul'un daha geri sıralarında olan bir ilçe olmak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da tüm ülkenin ve mazlum coğrafyanın eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin her santimetrekaresinde toplumun ihtiyacı olan sağlık temalı her konuda hazır olduklarına dikkati çekerek, "Üniversiteyi kuran ve 4 bini aşkın akademik kadroyu veren kıymetli Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı ve emirleri toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda merhem olmak, ilaç olmak, akademik destek vermektir." değerlendirmesini yaptı.

Çalıştayda 8 başlık belirlendi

Çalıştayda, "Bağımlılıkla Mücadelede Arzın Azaltılması", "Bağımlılıkla Mücadelede Talebin Azaltılması", "Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi", "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü", "Bağımlılıkla Mücadelede Dini Unsurların/Öğretilerin Önemi", "Bağımlılıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" ile "Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri" konusu masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı - Son Dakika

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