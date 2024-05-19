Bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürdüler - Son Dakika
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Bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürdüler

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlediği bisiklet turu Düzce'de gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin bisiklet şehri olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam için daha fazla hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Bisiklet turuna Vali Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve 200'e yakın bisikletli katıldı. Turun sonunda ise Anıtpark meydanında meyve suyu ve çikolata ikram edildi.

19.05.2024 18:14
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Bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürdüler

DÜZCE - Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye dikkat çektiği bisiklet turu Düzce'de de yapıldı. Vali Selçuk Aslan "Düzce çok hoş bir bisiklet şehri" dedi.

Yeşilay Türkiye genelinde geleneksel hale getirdiği ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bisiklet Turlarının 11. gerçekleştirildi.

Düzce'de de Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen bisiklet turuna Vali Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu ve 200'e yakın bisikletli katıldı. Sağlıklı yaşam açısından daha fazla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk Aslan "Yeşilay tarafından, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 2011 yılından bu zamana geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunu bugün icra ettik. Sağlıklı yaşamın keyfini sürelim sloganıyla pedalları çeviriyoruz. Düzce çok hoş bir bisiklet kenti. Çünkü şehrin coğrafi yapısı oldukça düz. Böyle düz olan memleketlerde bisiklet sürme, yürüyüş alışkanlığı daha yaygındır.

Bizim ilimizde bu yoğunluğu zaten gözlemliyoruz. Sağlıklı yaşam açısından daha fazla hareket etmemiz gerekli. Daha fazla hareket açısından da bisiklet ayrı bir fırsatı sunmakta" dedi.

Bisiklet sürüşünde Vali Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber'de pedal çevirdi. 5 kilometrelik yol güzergahının ardınan bisiklet sürüşü Anıtpark meydanında sona buldu. Alana kurulan Yeşilay standında meyve suyu ve çikolata ikram edildi.

Kaynak: İHA

İsa Yazıcı, Gençlik, Selçuk, Düzce, Spor, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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