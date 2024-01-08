Bağlar\'da 2 çocuk annesi kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

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Bağlar'da 2 çocuk annesi kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B.'den (45) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
P.B'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kadının eşi N.B. gözaltına alınırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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