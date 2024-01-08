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Bağlar'da 2 çocuk annesi kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Bağlar'da 2 çocuk annesi kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Körhat Mahallesi'ndeki bir binanın 6. katında yaşayan P.B.'den haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve evde bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının eşi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bağlar\'da 2 çocuk annesi kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
08.01.2024 - 19:37,
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Bağlar'da 2 çocuk annesi kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B.'den (45) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

P.B'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kadının eşi N.B. gözaltına alınırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Bağlar, Güvenlik, Adli Tıp, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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