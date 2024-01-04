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Bahçelievler'de iş yeri sahibi hırsızları paspas sopasıyla kovaladı - Son Dakika
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Bahçelievler'de iş yeri sahibi hırsızları paspas sopasıyla kovaladı

Bahçelievler'de bir iş yeri sahibi, hırsızları paspas sopasıyla kovalayarak kaçmalarını sağladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin hırsızları yakalamak için büyük çaba sarf ettiği görülüyor. Olayda 3 hırsız, elektrik kablolarını çalarak olay yerinden kaçmayı başardı. İş yeri sahibi, uyanmasaydı dükkanının tamamen boşaltılabileceğini belirtti.

04.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:15
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BAHÇELİEVLER'de hırsızlar ile yüz yüze gelen iş yeri sahibi, hırsızları paspas sopası ile kovaladı. Hırsızlık anları ve iş yeri sahibinin hırsızları kovalama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Soğanlı Mahallesi'nde bir sokakta dün sabah saat 06.30 sıralarında elektrik malzemeleri satan dükkanda meydana geldi. Kemal Çiftcan işleri geç saatte bitince ev gitmedi ve dükkanının arka bölümünde bulunan alanda yattı. Panelvan araç ile sokak arasında dolaşan kapüşonlu ve maskeli 5 hırsız Çiftcan'ın dükkanını gözüne kestirdi. Sokağı gören güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar levye ile kapıyı açtı. 3 hırsız, içeride bulunan elektrik kablolarını geldikleri araca yüklemeye başladı. Kemal Çiftcan, sesler gelince kontrol etmek için dükkanın ön bölümüne doğru hareket ettiği sırada hırsızlar ile yüz yüze geldi. Üzerindeki şoku atlatan Çiftcan hırsızları paspas sopası ile kovalamaya başladı. 3 hırsız ellerindeki malzemeleri atıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ve iş yeri sahibinin hırsızları paspas sopası ile kovalaması saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

UYANMASAYDIM DÜKKANI BOŞALTABİLİRLERDİ

Kemal Çiftcan, Gece saatlerinde işim bitince eve gitmek istemedim. Saat 05.30 olunca dükkanın arkasında biraz uyumak istedim. Dalmıştım, sese uyanınca hırsızlar ile yüz yüze geldim. Hırsızları burada sopa ile kovaladım. Beni görünce zaten hepsi kaçtı. Perdenin arkasında yüz yüze geldim. 'Kaçın kaçın' diye bağırdı zaten. Elime ne geçtiyse aldım. Arabaya binmesiyle gitmeleri bir oldu. 8 top kablo çalmışlar. Uyanmasaydım belki de dükkanı boşaltabilirlerdi dedi.

Bahçelievler\'de iş yeri sahibi hırsızları paspas sopasıyla kovaladı
Kaynak: DHA
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Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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