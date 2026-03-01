Bahreyn'de Otel Saldırısı: Can Kaybı Yok - Son Dakika
Bahreyn'de Otel Saldırısı: Can Kaybı Yok

01.03.2026 15:55
Bahreyn'deki Crowne Plaza oteli saldırıya uğradı. Maddi hasar var, can kaybı yaşanmadı.

(ANKARA) - Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki Crowne Plaza otelinin bir saldırının hedefi olduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırının maddi hasara yol açtığını, "can kaybı yaşanmadığını" belirtti.

Bahreyn, dün ABD Donanması'nın 5'inci Filosu merkezinin hedef alındığı bir füze saldırısı olduğunu ve Manama'da üç binanın zarar gördüğünü duyurmuştu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran kaynaklı olası saldırı endişeleri nedeniyle Manama'daki otellerden ABD vatandaşlarının uzak durmasını istedi. Sosyal medyada yayımlanan bir büyükelçilik açıklamasında, Manama'daki Crowne Plaza oteline yapılan ve yaralanmalara yol açan saldırının doğrulandığı bildirildi.

Büyükelçilik, paylaşımında, "ABD hükümeti personelinin, bugün itibarıyla otellerden taşındığı" belirtildi. Büyükelçilik ayrıca, Crowne Plaza Oteli'nin saldırıya uğradığını ve yaralanmaların meydana geldiğini doğruladı. ABD vatandaşlarına, otellerin gelecekte saldırı hedefi olabileceği uyarısında bulunularak Manama'daki otellerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda gemi bekliyor

Öte yandan, İngiliz Denizcilik Ajansı UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda, Umman'ın Kumzar kentinin kuzeyinde iki deniz mili mesafede bir olay bildirimi aldığını açıkladı.

MarineTraffic platformununun gemi takip verilerine göre, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri dahil olmak üzere en az 150 tanker Hürmüz Boğazı'nın ötesinde açık Körfez sularında demirledi. Boğazın diğer tarafında ise  çok sayıda geminin bekleme halinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir tanker gemisinin ise İran tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA

