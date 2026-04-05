Bahreyn Kralı'ndan İran'a Sert Uyarı
Bahreyn Kralı'ndan İran'a Sert Uyarı

05.04.2026 17:50
Kral Al Halife, İran'ın saldırılarını durdurması çağrısı yaptı, ulusal birliğin önemine vurgu yaptı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın Bahreyn ve bölge ülkelerine yönelik "saldırılarının derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre Kral Al Halife, ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın "haksız ve gerekçesiz saldırılarının" sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef aldığını, bunun da insanların yaralanmasına ve evlerinin zarar görmesine yol açtığını belirtti.

Al Halife, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararına uyulmasının önemine işaret ederek, söz konusu kararın İran'ın saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep ettiğini aktardı.

Zarar gören vatandaşların kayıplarının telafi edileceğini belirten Kral Al Halife, Bahreyn halkının sergilediği "dayanışma ve sorumluluk" bilincini takdir ettiğini söyledi.

Al Halife ayrıca, mevcut koşullarda ulusal birlik ve hazırlığın önemine dikkati çekerek, Bahreyn'in "güvenlik ve istikrarını koruma" kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Güncel, İran, Son Dakika

