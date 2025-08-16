BAJAUR, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düşen helikopterin enkazı, 15 Ağustos 2025.
Pakistanlı yetkililer, selden etkilenen bölgelere yardım malzemesi taşıyan bir arama-kurtarma helikopterinin cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düştüğünü, iki pilot dahil helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Bajaur'da Helikopter Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
