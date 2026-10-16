Bakan Bayraktar, Moskova\'da 2050\'ye kadar en az 20 GW nükleer hedefini açıkladı

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen oturuma katıldı. Bayraktar, nükleer enerjide 2050 yılına kadar en az 20 GW kapasite hedeflediklerini belirterek Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Sinop, Trakya projelerini ve küçük modüler reaktör vizyonunu bu sürecin merkezinde konumlandırdıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında "Jeopolitik Şoklar Karşısında Dayanıklılık" başlığıyla düzenlenen oturuma katıldı. Bayraktar, oturuma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Moskova'da Rusya Enerji Haftası marjında 'Jeopolitik Şoklar Karşısında Dayanıklılık' başlığıyla düzenlenen oturuma katıldık.

Enerji piyasalarındaki kriz ve şoklar artık küresel ekonomi için bir 'yeni normal' haline gelirken tüm dünyada uygun maliyetli, güvenilir ve kesintisiz enerji tedarik etmek her geçen gün daha da kritik bir boyut kazanıyor.

Bu doğrultuda TürkAkım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye boru hatlarımızın tam kapasite kullanımıyla bölgesel arz güvenliğine sunduğumuz katkının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklere karşı Türkiye'nin sunduğu güvenli hatların stratejik bir alternatif olduğunu düşünüyoruz.

Büyüyen ekonomimiz, artan nüfusumuz ve kentleşmenin yanı sıra yapay zeka veri merkezleri, e-mobilite ve soğutma ihtiyaçlarıyla hızla yükselen enerji talebimizi karşılamada güçlü altyapı ve elektrik üretimi temel önceliğimizdir.

Gelecekteki enerji miksimizin vazgeçilmez bir parçası olan nükleer enerjide ise 2050 yılına kadar en az 20 GW kapasite hedefimiz doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Sinop, Trakya projelerimiz ve küçük modüler reaktör vizyonumuzu bu sürecin merkezinde konumlandırıyoruz.

Küresel krizlerin üstesinden ancak ortak akıl ve geniş kapsamlı iş birlikleriyle gelebileceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin sunduğu güvenilir talep pazarı ile Rusya'nın arz güvenliğindeki stratejik rolü üzerinden şekillenen bu örnek ortaklığı hem ülkemizin hem de bölgemizin arz güvenliğini pekiştirecek adımlarla kararlılıkla sürdüreceğiz."