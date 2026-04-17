Bakan Çiftçi Aksaray'da Ziyaretlerde Bulundu

17.04.2026 19:11
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aksaray'da Valilik ve AK Parti ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği kentte, Valiliği ziyaret etti.

Vali Murat Duru ve il protokolü tarafından karşılanan Çiftçi, şeref defterini imzaladı.

Vali Duru ile görüşen Çiftçi, kentteki yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında brifing aldı.

Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk'ü ziyaret etti.

Bakan Çiftçi burada, belediye başkanları ve partililerle görüştü.

Kaynak: AA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Çiftçi’den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturması Sağlık Bakanlığı’ndan “hastane kayıtlarının silindiği“ iddialarına soruşturma
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
