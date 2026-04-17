Bakan Çiftçi Aksaray\'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği kentte, Valiliği ziyaret etti.

Vali Murat Duru ve il protokolü tarafından karşılanan Çiftçi, şeref defterini imzaladı.

Vali Duru ile görüşen Çiftçi, kentteki yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında brifing aldı.

Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk'ü ziyaret etti.

Bakan Çiftçi burada, belediye başkanları ve partililerle görüştü.