Bakan Çiftçi\'den Melih Meriç\'e Saldırı Açıklaması

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e karşı düzenlenen bıçaklı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Melih Meriç'e, ailesine ve Yeni Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."