Bakan Çiftçi, Öğretmenini Ziyaret Etti

27.03.2026 23:36
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'ndaki öğretmenini hastanede ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenin bir insanın hayatına dokunan en kıymetli iz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu akşam, ilkokul yıllarımda bana emek veren, Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'ndaki kıymetli Ayşe öğretmenimi hastanede ziyaret ettim. Elini öperek hayır duasını aldım. Bugünlere gelmemizde emeği olan, sabrıyla yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Her birinin üzerimizde silinmez izleri, unutulmaz emekleri vardır. Kıymetli öğretmenime Rabb'imden acil şifalar diliyor, bu vesileyle yüreğini evlatlarına adayan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
21:31
Bilecik’te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
